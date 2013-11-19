Приднепровская железная дорога в 2014 году планирует купить 26 электровозов

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2014 году в рамках программы обновления своих производственных активов планирует купить 26 электровозов производства грузинской компании «Электровозостроитель», сообщила пресс-служба ПЖД.

Согласно сообщению, в соответствии с программой обновления локомотивного парка железных дорог Украины на 2012-2016 годы, в прошлом году Приднепровская железная дорога получила 4 новых локомотива этого грузинского производителя серии ВЛ11М/6, а в этом году - шесть из 12 запланированных.

Всего же, согласно заключенному в 2011 году контракту, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины намерена купить у компании "Электровозостроитель" 110 магистральных грузовых электровозов постоянного тока.

Пресс-служба ПЖД назвала обновление локомотивного парка «жизненно важным заданием» для компании, которая ежегодно перевозит около 90 млн пассажиров и более 200 млн грузов.

В настоящее время Приднепровская железная дорога эксплуатирует 298 магистральных электровозов, 183 маневренных тепловозов и 31 магистральный электровоз. Большая часть этой техники проигрывает современным локомотивам в экономичности и находится в работе свыше установленных сроков эксплуатации, что требует значительных средств на ремонт этой техники.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 200 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.