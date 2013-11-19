«МТС Украина» в 3-м квартале увеличила прибыль на 3%

Сотовый оператор «МТС Украина» в июле-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличил чистую прибыль на 3% - до 683,9 млн грн, сообщается в финансовом отчете оператора.

При этом доход компании в третьем квартале 2013 года сократился на 1,2% - до 2,634 млрд грн.

Оператор объясняет снижение дохода общим замедлением темпов экономического роста в стране, насыщением рынка голосовых и SMS-услуг и снижением роуминговых доходов в отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в Украине проводился Чемпионат Евро-2012.

Согласно отчету, показатель OIBDA (операционный доход до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов) в июле-сентябре текущего года сократился на 4,3% - до 1,355 млрд грн с 1,416 млрд грн в аналогичном периоде 2012 года.

Показатель ARPU (средняя выручка на одного абонента) компании в июле-сентябре 2013 года снизился на 11% - до 38,92 грн.

В свою очередь показатель MoU (среднее ежемесячное количество выговариваемых минут) сократился на 8% - до 561 минуты.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году «МТС Украина» увеличила чистую прибыль на 72,3% - до 1,98 млрд грн с 1,2 млрд грн в 2011 году.

Справка УНИАН. «МТС Украина» является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания оказывает услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает почти 20,5 млн абонентов.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).