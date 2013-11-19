Убытки Донецкой железной дороги от пассажироперевозок увеличились на 1,2%

Убытки Донецкой железной дороги (ДЖД) от пассажироперевозок в пригородном сообщении в январе-октябре увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,2% - до 427,9 млн грн, сообщила пресс-служба ДЖД.

Согласно сообщению, Донецкая железная дорога за 10 месяцев текущего года перевезла в пригородном сообщении 39,8 млн пассажиров, из них более 35,8 млн - пассажиры льготных категорий. Сумма предоставленных услуг по их перевозке за этот период составила 27,8 млн грн, а компенсация получена в размере 39,1% от необходимой суммы.

Пресс-релиз сообщает, что ДЖД в январе-октябре текущего года, в частности, недополучила 17 млн грн от местных бюджетов за перевозку льготников в пригородном сообщении.

Луганская область компенсировала 53% от суммы предоставленных услуг по перевозке пассажиров льготных категорий в январе-октябре этого года, Донецкая область - лишь 40%, а Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины компенсировало только 11% от суммы предоставленных услуг по перевозке студентов.

Пресс-служба уточнила, что ДЖД за 2012 год недополучила 8,5 млн грн от Донецкой областной госадминистрации, от Луганской - 1,3 млн грн. Также долги не погашены и за предыдущие годы.

Как сообщал УНИАН, железные дороги страны в январе-сентябре текущего года недополучили более 136 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом в соответствии с законодательством Украины осуществляется перевозка 26 льготных категорий граждан в полном объеме. Однако из года в год наблюдается негативная тенденция несвоевременного и неполного возмещения расходов на перевозку льготных категорий граждан, что существенно ухудшает финансовое состояние отрасли. В частности, недополученные средства не позволяют повышать качество услуг для пассажиров и обновлять подвижной состав.