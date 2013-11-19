«Авиалинии Харькова» открывают регулярный рейс Киев - Пхукет

Авиакомпания «Авиалинии Харькова», совместно с туроператором Pegas Touristik с 19 ноября открывает регулярный рейс Киев - Пхукет (Таиланд) - Киев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании DCH, в структуру собственности которой входят «Авиалинии Харькова», рейсы по маршруту Киев - Пхукет - Киев будут выполняться в соответствии с зимней программой полетов на дальнемагистральном авиалайнере Boeing 767.

Согласно сообщению, самолет оборудован салонами бизнес- и эконом-класса.

«Наша компания продолжает открывать новые дальнемагистральные направления, тем самым предлагая пассажирам комфортные путешествия, исключая пересадки в транзитных аэропортах. Одним из таких направлений станет Пхукет», - цитирует пресс-служба Главу правления «Авиалиний Харькова» Николая Никитенко.

Он также отметил, что прямые рейсы на один из самых популярных тайских курортов на протяжении всей зимней навигации будут выполняться впервые в истории отечественной авиации.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что в ближайшее время планируется открытие чартерных рейсов в Нха Транг (Вьетнам) и Пунта Кану (Доминиканская Республика). Таким образом, дальнемагистральная маршрутная сеть авиакомпании «Авиалинии Харькова» станет самой крупной среди украинских авиакомпаний, выполняющих перевозки на данный момент.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Авиалинии Харькова» совместно с туроператором Pegas Touristik со вторника, 22 октября, выполняет регулярный рейс Киев - Бангкок (Таиланд) - Киев.

Справка УНИАН. Компания «Авиалинии Харькова» создана в 1998 году, прекратила выполнение авиарейсов в 2001. Летом 2012 года вошла в состав группы DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского, руководство которой приняло решение развивать «Авиалинии Харькова» с целью увеличения пассажиропотока в Международном аэропорту «Харьков».

В настоящее время компания осуществляет чартерные перевозки по основным курортным направлениям, в перспективе рассматривается вопрос организации регулярных пассажирских авиаперевозок. Парк воздушных судов «Авиалиний Харькова» представлен самолетами B767-300ER и В737-800NG. Флот авиакомпании будет расширяться в соответствии с утвержденным графиком развития сети маршрутов.