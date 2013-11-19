Ялтинский порт модернизируют

Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» решило реконструировать причальную инфраструктуру Ялтинского морского торгового порта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Одессе на пресс-конференции сообщил руководитель АМПУ Юрий Васьков.

«Мы регулярно получаем запросы, если не сказать, требования круизных операторов о том, что ее необходимо приводить в соответствие. Именно в Ялту нужно, в первую очередь, привлекать инвестора для развития инфраструктуры, связанной с приемом круизных судов», - сказал Васьков.

По его словам, в первую очередь, необходимо построить причал, соответствующий круизным судам, так как, по словам Васькова, сейчас 300-метровые суда швартуются у ялтинского причала, длина которого 190 метров.

«То есть, в первую очередь нужно создать качественные безопасные причальные мощности. Заявка, которую мы направили проектантам, содержит параметры 400 метров длины причала. Проект из двух частей: пассажирской части и части портов в поселке Массандра, где нужно привести в порядок причальные сооружения», - пояснил глава АМПУ.

Также требуется реконструкция ряда гидротехнических сооружений, в том числе, защитного 450-метрового мола, а также восстановление причалов, которые переходят в Ялтинскую набережную. Стоимость данной реконструкции, по данным Васькова, составляет ориентировочно 300-350 млн грн.

«Это – предпроектная наработка. Точную цифру можно будет назвать, когда проектант выполнит свою работу, и мы получим цифры, которые, безусловно, разобьем на периоды, и по степени важности будем это реализовывать», - заявил Васьков.

Он добавил, что инвестиции в наземную инфраструктуру могут составить не менее 50 млн долларов.

По его словам, АМПУ решила реконструировать Ялтинский порт еще в связи с тем, что реальный инвестор - компания Royal Caribbean (США) - так и не приступил в проекту в связи с тем, что ей «не смогли озвучить конкретных концессионных условий».

Напомним, данная компания в 2008 году заявляла о своих намерениях управлять на правах концессии пассажирской инфраструктурой Ялтинского и Севастопольского портов с целью развития круизных мощностей.

«Не было механизма, не было надлежащего нормативного обеспечения этих процедур. Поэтому компания переориентировала свой фокус на другие регионы, ну а мы на сегодняшний день все еще остаемся с проблемой. Для того, чтобы эту проблему решить, мы приняли решение и заложили в финансовый план АМПУ на 2014 год начало реконструкции причальной инфраструктуры порта Ялта за счет Администрации морских портов. Это не от безысходности, это – совершенно нормальная концепция, которая полностью вписывается в нормы Закона о морских портах», - сказал Васьков.

Он добавил, что, если инвестор все-таки придет, то государство (в лице АМПУ) обеспечит современную качественную причальную инфраструктуру - надлежащую с точки зрения параметров мореплавания и глубин, а инвестор будет развивать береговую инфраструктуру.

«Я надеюсь, что за 2014 и 2015 годы мы сможем привести в соответствие причальную инфраструктуру в порту для качественного приема современных круизных судов. Более 50% этих судов длиной более 250 метров, а 30% заходящих судов – длиной почти 300 метров. Вот тенденции, которые у нас есть, и к которым мы должны стремиться», - сказал Васьков.

Как сообщал УНИАН, также сегодня руководитель АМПУ заявил, что Одесский морской торговый порт на данный момент является самым подготовленным в Украине для приема круизных судов.