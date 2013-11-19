Убытки Одесской железной дороги от хищений выросли почти вдвое

Материальный ущерб от хищений и повреждений имущества Одесской железной дороги (ОЖД) посторонними лицами в январе-октябре вырос по сравнению с аналогичным периодом 2012 года почти вдвое до 350 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на первого заместителя начальника службы сигнализации и связи Одесской железной дороги Андрея Выхреста.

Согласно сообщению, больше всего злоумышленников интересует сигнализация и связь железной дороги - за 10 месяцев число случаев хищений и повреждений средств автоматики, телемеханики и связи увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,5% - до 126 случаев.

«Наиболее криминогенными участками являются Снегуровка - Апостолово, Долинская – Новополтавка, Одесса-Застава-1 - Одесса-Сортировочная, Обходная - Жеребково, Черноморская - Береговая, Знаменка - Долинская, Седневка - Бобринец, станции Черкассы, Слободка», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что с целью обеспечения безопасности движения поездов и предупреждения хищений имущества железной дороги, на 75 релейных помещениях и шкафах внедрена сигнализация контроля открытия дверей, для защиты дроссель-трансформаторов установлено 12 антивандальных приборов, а также на 82 карликовых и переездных светофорах оборудованы защитные сетки.

Как сообщал УНИАН, Одесская железная дорога в январе-сентябре текущего года предупредила 67 краж имущества на сумму 165,7 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОЖД проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.