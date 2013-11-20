Акционеры Nokia одобрили продажу Microsoft бизнеса по производству мобильных телефонов

Акционеры финской компании Nokia поддержали продажу бизнеса по выпуску мобильных телефонов софтверному гиганту Microsoft, сообщает агентство Reuters со ссылкой на внеочередное общее собрание акционеров в Хельсинки.

Согласно сообщению, компании завершат сделку в 5,44 млрд евро (7,2 млрд долл.) до конца первого квартала 2014 года после получения разрешений от регулирующих органов.

При этом инвесторы Nokia считают цену сделки приемлемой, а решение о продаже части компании единственным правильным решением.

«Я думаю, что Nokia могла бы выбрать другой вариант несколько лет назад, но сейчас нет никаких других альтернатив”, - цитирует Reuters одного из акционеров Матти Пиркола.

“Мне кажется, это справедливая цена, если вы думаете о ситуации прямо сейчас», - добавил этот акционер Nokia.

В свою очередь, Microsoft кроме бизнес по выпуску мобильных телефонов, перейдет также ряд патентов Nokia сроком на 10 лет. Таким образом, производитель программного обеспечения получит право на использование брендов Lumia и Asha.

Как сообщал УНИАН, один из крупнейших производителей телефонов в мире компания Nokia в сентябре 2013 года заключила соглашение о продаже подразделения Devices & Services по производству и обслуживанию мобильных телефонов компании Microsoft.