31 декабря можно купить самый дешевый железнодорожный билет в году

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») сообщила об уменьшении стоимости билетов на 31 декабря в среднем на 30% в связи с действием в этот день наименьшего календарного коэффициента, применяемого к железнодорожным тарифам.

Как напомнил на пресс-конференции заместитель генерального директора «Укрзализныци» Павел Чекалов, согласно приказу Мининфраструктуры, на стоимость проезда во всех категориях поездов, за исключением пригородных, влияет 13 календарных периодов с использованием различных коэффициентов индексации стоимости проезда, а также день недели, на который приобретается билет. И, в частности, отметил он, 31 декабря вступает в силу самый низкий календарный коэффициент - 0,7, кроме того, в этом году этот день припадает на вторник - самый низкий коэффициент индексации в неделе - 0,9.

В качестве примера Чекалов привел стоимость проезда в поезде №81 по маршруту Киев-Ужгород. В частности, цена проезда в плацкартном вагоне этого поезда снизится по сравнению с периодом с 1 октября по 24 декабря на 20,41 грн, а в купейном - на 39,96 грн.

Как сообщал УНИАН, для удовлетворения спроса в период новогодних и рождественских праздников «Укрзализныця» будет использовать 3521 вагон в круглогодичных поездах и 510 вагонов для формирования 30 дополнительных составов.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.