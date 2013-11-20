Донецкая железная дорога за 10 месяцев отремонтировала 342,2 км пути

Донецкая железная дорога (ДЖД) с целью повышения безопасности движения поездов за 10 месяцев текущего года отремонтировала 342,2 км пути, сообщила пресс-служба ДЖД.

Согласно сообщению, эта железная дорога, в частности, провела капитальный ремонт 129,8 км пути, средний ремонт - 169,4 км и модернизировала - 43 км.

Кроме того, работники железной дороги заменили на новые 39 комплектов стрелочных переводов, из них 20 – на железобетонных брусьях.

Пресс-служба отмечает, что до конца текущего года Донецкая железная дорога планирует выполнить ремонт на станционных путях на участках железной дороги Горловка-Никитовка, станциях Ясиноватая и Дебальцево.

Справка УНИАН. ДЖД является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализниця»). Донецкая магистраль обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).