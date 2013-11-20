21 ноября для жителей белорусско-украинского приграничья будет упрощено пересечение границы

21 ноября жители белорусско-украинского приграничья смогут пересечь государственную границу в упрощенном порядке на направлении Глушкевичи (Беларусь) - Будки Каменские (Украина) в связи с религиозными праздниками.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственного пограничного комитета Беларуси.

«Воспользоваться этой возможностью смогут только жители приграничных районов. Перемещение товаров и материальных ценностей в пунктах упрощенного пропуска ограничено законодательством», - подчеркнули в ГПК Беларуси.

С перечнем вещей, которые можно перевозить через такие пункты пропуска, можно ознакомиться на интернет-сайтах Госпогранкомитета и Государственного таможенного комитета Беларуси.

Упрощенный порядок будет действовать с 10.00 до 19.00 по инициативе украинской стороны.