Одесская ж/д увеличила расходы на ремонт подвижного состава из-за его старения

Одесская железная дорога (ОЖД) в связи с высоким уровнем износа подвижного состава вынуждена в 2013 году увеличить расходы на капитальный ремонт вагонов первого объема по сравнению с прошлым годом на 12% - до 267 тыс. грн, второго объема - на 22% - до 900 тыс. грн, на деповский ремонт на 25% - до 100 тыс. грн, сообщила пресс-служба ОЖД.

Согласно сообщению, уровень износа пассажирских вагонов ОЖД составляет 80% - их средний возраст 28,7 лет при нормативном сроке службы 28 лет.

«В настоящее время пассажирские перевозки осуществляются в условиях острой нехватки финансовых ресурсов и современного подвижного состава», - отметила пресс-служба.

В этой связи в текущем году по окончанию срока эксплуатации парк пассажирских вагонов ОЖД уменьшился на 20 единиц. На конец текущего года железная дорога планирует исключить еще 2 вагона в связи с истечением срока службы и 15 вагонов - на основании технических решений.

В зимний период 2013/2014 годов, ОЖД планирует максимально задействовать 421 вагон, из них львиную долю занимают вагоны, нормативный срок службы которых составляет от 20 до 28 лет - 47% (197 единиц), вагоны, превысившие эксплуатационный срок - 44 % (187 единиц), от 10 до 20 лет – 1% (1 единица), а до 10 лет – 8% (36 единиц).

Кроме того, последнее обновление подвижного состава ОЖД было проведено в 2008 году – железная дорога получила 25 новых пассажирских вагонов, в настоящее время курсирующих в составе фирменных поездов, в частности поезд «Черноморец» (№105/106) по маршруту Одесса - Киев.

Справка УНИАН. ОЖД проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

Парк пассажирских вагонов Одесской железной дороги насчитывает 867 единиц, из них 266 вагонов - с системой кондиционирования воздуха.