Apple получил разрешение от властей на строительство в Калифорнии «космической» штаб-квартиры

Американский производитель инновационных технологий корпорация Apple Inc. получила от городского совета Купертино (Калифорния, США) окончательное разрешение на строительство новой «космической» штаб-квартиры Apple Campus 2, сообщает NBC.

Согласно сообщению, футуристический кампус Apple, получивший название Spaceship (космический корабль), будет занимать общую площадь 260 тыс. квадратных метров. Кольцеобразное здание, напоминающее по форме летающую тарелку, будет сделано из изогнутого стекла, бетона и стали и сможет принять 14,2 тыс. сотрудников. Нынешняя штаб-квартира Apple вмещает до 3 тыс. человек.

По плану проекта корпорация планирует до конца года приступить к сносу расположенного рядом закрытого кампуса компании Hewlett-Packard, который Apple приобрел в 2010 году.

Завершение строительства Apple Campus 2 запланировано на 2015-2016 год.

Как сообщал ранее УНИАН, корпорация Apple в 2014 финансовом году, который начался 1 октября, планирует инвестировать в свое развитие рекордные 10,5 млрд долл., часть из которых пойдет на строительство новой штаб-квартиры в штате Калифорния.