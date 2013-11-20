МАУ увеличила свой флот до 39 судов, получив новый Boeing 737-900

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в рамках реализации программы обновления и расширения своего флота получила новое воздушное судно Boeing 737-900, увеличив корпоративный флот до 39 самолетов, сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, воздушное судно 2013 года выпуска прошло официальную процедуру регистрации в Украине.

Пассажирская емкость самолета Boeing 737-900 составляет 189 пассажирских кресел.

Как сообщал УНИАН, крупнейший украинский авиаперевозчик авиакомпания «Международные авиалинии Украины» намерена к лету 2014 года увеличить флот дальнемагистральных самолетов Боинг-767 и открыть рейсы в Пекин, Торонто и Нью-Йорк.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира.

МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

В 2013 году МАУ планирует увеличить пассажиропоток на 60% - до 4,4 млн пассажиров.