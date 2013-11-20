Одесская железная дорога рассчитывает сэкономить 10 млн грн за счет внедрения рацпредложений

Одесская железная дорога (ОЖД) рассчитывает сэкономить в текущем году 10 млн грн благодаря внедрению 74 рацпредложений работников дороги, сообщили УНИАН в пресс-службе ОЖД.

«В конкурсе по организации рациональной деятельности приняли участие 35 рационализаторов и 18 структурных подразделений. Новаторские подходы к работе рационализаторов-железнодорожников всегда актуальны - они помогают рационально и эффективно использовать ресурсы и в результате экономить средства», - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, комиссия во главе с главным инженером - первым заместителем начальника железной Григорием Бойко определила 19 победителей в номинациях «Лучший рационализатор железной дороги», «Лучший организатор технического творчества на железной дороге», «Лучшее техническое решение по повышению безопасности движения», «Лучшее техническое решение по оптимизации эксплуатационной работы», «Лучшее техническое решение по механизации и автоматизации технологических процессов».

«Благодаря внедрению рационализаторских предложений значительно повысился технологический уровень производства, улучшились условия и безопасность труда, уменьшилось негативное воздействие на окружающую среду», - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что всех победителей только что окончившегося конкурса поощрят материально.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.