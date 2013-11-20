Производитель мотоциклов Yamaha намерен начать выпуск автомобилей

Компания Yamaha Motor Co., производящая мотоциклы, собирается начать выпуск автомобилей к 2020 году, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на заявление президента компании Хироюки Янаги.

Прежде японская компания уже пыталась выйти на авторынок со спорткаром. Но ухудшение экономической ситуации в стране сорвало планы производителя.

Выступая на проходящем в Токио автосалоне, Янаги отметил, что Yamaha желает увеличить число своих клиентов, в том числе за счет запуска в производство «четырехколесных средств передвижения».

На нынешней автовыставке компания представила первую модель автомобиля. Речь идет о компактном трехместном концепте Motiv. Одна модификация машины оснащена бензиновым мотором, другая – электрическим.