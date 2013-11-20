«Укрзализныця» осуществила первую выплату купона по евробондам 2018 года

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализниця») 18 ноября текущего года своевременно и в полном объеме осуществила первую выплату купона по еврооблигациям на 500 млн долларов США с погашением в 2018 году, сообщила пресс-служба ведомства.

В середине мая текущего года «Укрзализныця» провела на Ирландской фондовой бирже успешное размещение пятилетних евробондов с купоном на уровне 9,5% годовых и погашением 21 мая 2018 года.

Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank. «Укрзализныця» направила привлеченные средства на реализацию программ капитальных вложений и рефинансирование своего краткосрочного кредитного портфеля.

Финансовые эксперты в ходе прошедшего в прошлом месяце национального форума транспортной инфраструктуры заявили, что ожидают в 2014 году возвращения «Укрзализници» на мировой рынок заимствований.

Финансисты прогнозируют, что «Укрзализниця» сможет осуществить выпуск своих долговых бумаг уже как единый корпоративный эмитент — акционерное общество, а не используя взаимное поручительство шести отдельных железных дорог и предприятий отрасли, как это было во время дебютного выпуска.

Пресс-служба отмечает, что основными инвесторами, которые приобрели облигации «Укрзализныци», являются инвестиционные фонды (68%), банки (25%), хедж-фонды (6%).

Как сообщал УНИАН, в начале ноябре международное рейтинговое агентство Standard &Poor’s вслед за снижением суверенного рейтинга Украины было вынуждено снизить рейтинг Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины до уровня «В-» с «В» с негативным прогнозом.

“Укрзализныця” является органом управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.