Корпорация Microsoft подала иск к Acacia Research Corp. из-за патентов на смартфоны, сообщает Bloomberg.

Microsoft утверждает, что Acacia нарушила условия контрактов. Дело будет рассматривать федеральный суд Нью-Йорка.

В 2010 году компании договорились по патентам, связанным с технологиями в области производства смартфонов, а в 2011 году они подписали соглашение по патентам на электронную почту. В октябре Acacia подала семь исков к Microsoft в штатах Делавэр, Иллинойс и Техас.

В Microsoft действия Acacia назвали «худшим примером оскорбительного поведения в области судебных разбирательств». В Acacia ситуацию пока не прокомментировали.

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