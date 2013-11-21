Как зарабатывает Twitter - расследование СМИ

Инвесторы, покупающие социальные медиа, не знают, какая компания станет лидером, но знают, что сам сектор будет играть жизненно важную роль в обществе. Поэтому, если вы играете на бирже, на этом рынке есть смысл покупать все. Кое-кто из инвесторов, принявших две недели назад участие в IPO Twitter, возможно, так и рассуждал. Хотя компания показывает одни убытки, в ходе роуд-шоу она дважды повышала ценовой коридор, а сразу после размещения подорожала на 73%; в прошлую пятницу она торговалась примерно на том же уровне - дороже 25 млрд долл. Но аналитики указывают на то, что в данном случае у покупателей есть повод для оптимизма: по некоторым показателям Twitter - несомненный лидер, пишут "Ведомости".

Twitter сейчас зарабатывает на трех основных рекламных продуктах.

Первый - промотируемый тренд: он позволяет рекламодателю выбрать один из популярных запросов дня и показывать всем, кто делает поиск по этому тренду, свое сообщение в верхней строке списка результатов.

Второй - промоаккаунт: рекламный модуль, который размещается на вкладке рекомендуемых аккаунтов в правой колонке. Рекламный аккаунт показывается тем, кому он может быть интересен. Например, аккаунт игровой приставки.