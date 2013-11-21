Соцсеть «Одноклассники» внедрила технологию распознавания лиц пользователей

Социальная сеть «Одноклассники», проект Mail.Ru Group, внедрила технологию по определению лиц (face detection) на фотографиях пользователей, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, с помощью данной функции пользователям будет проще проводить фильтрацию профилей и находить более «чистый» контент. Так, в поисковой выдаче в первую очередь будут показаны те профили, на аватаре которых гарантированно находятся лица, а не другие части тела, животные или вовсе посторонние предметы.

Технология распознавания лиц также упростит процедуру отмечания друзей на размещенных в соцсети фотографиях.

При этом, детектор способен обнаруживать лица на портретных и групповых фотографиях, при этом на фото допускается наклон головы в достаточно широких пределах.

По данным компании, в «Одноклассники» ежедневно загружают от 12 до 18 млн фотографий, 7 млн из которых являются личными.

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Справка УНИАН. Мультиязычный проект «Одноклассники» запущен 4 марта 2006 года, его автором является российский веб-разработчик Альберт Попков. По данным собственной статистики сайта на 1 января 2013 года зарегистрировано более 205 млн пользователей.

Социальная сеть принадлежит интернет-компании Mail.Ru Group, в которую также входят соцсеть «Мой Мир», инстант-мессенджеры «Агент Mail.Ru» и «ICQ», а также одноименный почтовый сервис.