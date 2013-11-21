«Укрзализныця» за 10 месяцев перечислила в бюджет и целевые фонды 10,6 млрд грн

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-октябре текущего года перечислила в государственный бюджет и государственные целевые фонды 10,6 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, в частности, перечисления в госбюджет за этот период составили 3,2 млрд грн.

Кроме того, как отметила пресс-служба, среднемесячная заработная плата железнодорожников за 10 месяцев текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 5,8% - до 3 966 грн.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в 2012 году перечислили в государственный бюджет и целевые фонды 13,7 млрд грн.

Согласно исследованию Министерства доходов и сборов, «Укрзализныця» по итогам 2012 года вошла в пятерку крупнейших корпоративных налогоплательщиков в Украине.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» (Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины) - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных доро