Ракета-носитель «Днепр» успешно вывела на орбиту группу спутников

Москва. Ракета-носитель «Днепр», произведенная украинским предприятием «Южмаш», успешно вывела на орбиту группу спутников.

Об этом УНИАН сообщили в Международной космической компании «Космотрас».

«21 ноября в 11.10.11 мск с пусковой базы «Ясный», Оренбургская область, Россия, осуществлен успешный запуск ракеты РС-20 (ракета-носитель «Днепр») с 24 полезными нагрузками», - говорится в сообщении.

Запуск был выполнен расчётом Ракетных войск стратегического назначения Министерства обороны РФ при поддержке российских и украинских предприятий, входящих в кооперацию МКК «Космотрас». Все полезные нагрузки были выведены на расчетные орбиты.

Справка УНИАН. Данный запуск «Днепра» стал вторым в 2013 году. В конце августа «Днепр» вывел на орбиту южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли KompSat-5.

Ракета-носитель «Днепр» создана на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-20 (по классификации НАТО - SS-18, «Сатана»), разработанной ГКБ «Южное» (Днепропетровск).

В рамках программы «Днепр» проводится утилизация баллистических ракет с попутным выводом в космос полезной нагрузки.

С 1999 года выполнено 18 пусков ракет-носителей «Днепр», с помощью которых на орбиту вывели 63 космических аппарата 15 стран.