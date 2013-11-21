Украинская ИТ-индустрия с начала года привлекла 3 млрд долл. иностранных инвестиций

Украинская ИТ-индустрия по состоянию на октябрь 2013 года привлекла 2,82 млрд долл. прямых иностранных инвестиций, говорится в сообщении пресс-службы Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации (Госинформнауки) со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, несмотря на негативные тенденции в мировой экономике, украинская отрасль ИТ демонстрирует положительную динамику развития. В частности, наблюдается рост прямых иностранных инвестиций в сферу информации и телекоммуникации Украины.

Так, размер привлеченного иностранного акционерного капитала в сфере IT по состоянию на 1 января 2013 года составил только 1,994 млрд долл.

«Украина остается интересной страной для привлечения иностранных инвестиций. Об этом свидетельствуют хотя бы последние данные Европейской бизнес-ассоциации, согласно которым инвестиционная привлекательность нашего государства постепенно продолжает расти: если во втором квартале инвестиционная привлекательность нашей страны улучшилась с 2,12 до 2,17 балла (по 5-балльной шкале), то уже в третьем квартале этот показатель поднялся до 2,37 балла», - цитирует пресс-служба главу Госинформнауки Владимира Семиноженко.

Как говорится в сообщении, за первое полугодие текущего года Украина на 44% увеличила объем экспорта компьютерных услуг. В целом в 2013 году эксперты ожидают, что экспорт продукции в области информационных технологий из Украины составит около 1,8 млрд долл. При этом в прошлом году, по оценкам экспертов, экспорт услуг сферы отечественных ИТ составил около 800 млн долл.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету «Измерения информационного общества» Международного союза электросвязи (МСЭ) ООН, Украина занимает 68-е место в мире по развитию информационно-коммуникационных технологий. В целом рейтинг охватывает 157 стран.

Лидирует уже третий год подряд Корея, на 2-м месте Швеция, на 3-м - Исландия. США находятся на 17-м месте индекса ИКТ, Польша - на 37-м месте, Россия - на 40-м.