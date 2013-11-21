Google выпускает дебетовую пластиковую карту Wallet Card

Корпорация Google Inc. анонсировала выпуск дебетовой пластиковой карты Wallet Card для расчета за покупки в магазинах и снятия наличных в банкоматах, говорится в сообщении Reuters со ссылкой на блог компании.

Согласно сообщению, карта позволит потребителям получить доступ к средствам, которые хранятся на их счетах Google Wallet. При этом данные о покупках с помощью Wallet Card сохраняются в базах данных компании и могут быть использованы для дальнейшего распространения рекламы среди пользователей.

Лимит по покупкам с помощью Google Wallet Card ограничен 5 тыс. долл. в сутки, но он не распространяется на снятие наличных через банкоматы или в банках.

На сегодняшний день карта доступна только для жителей США и не может быть использована за пределами Соединенных Штатов. Компания пока не разглашает планы о расширении географии использования Wallet Card.

Справка УНИАН. Google Inc. – американская корпорация, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии. Была основана на тот момент студентами Ларри Пейджем и Сергеем Брином 4 сентября 1998. Штаб-квартира компании находится в Маунтин-Вью (штат Калифорния, США).