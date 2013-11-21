Правительство будет поддерживать машиностроение - вице-премьер Бойко

Правительство продолжит реализацию государственных программ, направленных на развитие отечественного машиностроения, заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко.

«Эта отрасль всегда будет иметь поддержку правительства. Программы, отработанные и уже частично реализуются в нашей стране, направлены на то , чтобы поддержать развитие промышленности», - сказал чиновник в ходе посещения XII Международного промышленного форума, который проходит в Донецке. Продукция машиностроительных предприятий, представленная в рамках форума наиболее интелектуальноемка и важная для отечественной экономики.

«Отрасль имеет очень хорошие традиции и сейчас быстро развивается. Известно, что одно рабочее место в машиностроении создает еще несколько рабочих мест в смежных промышленных отраслях , поэтому это приоритет для нынешней экономической политики правительства » , - отметил Юрий Бойко.

Одной из ведущих подотраслей высокотехнологичесткого машиностроения, которая показывает позитивную динамику роста, является производство оборудования для возобновляемой энергетики.

Как сообщалось, Парламент Украины в 2009 году принял закон, которым обязал компании использовать украинские материалы, оборудование и работы при сооружении электростанций на возобновляемых источниках энергии. Наличие такого требования обеспечило условия для создания новых и развития существующих в Украине производств материалов, комплектующих и оборудования для возобновляемой энергетики в Украине, а также позволило привлечь многомиллионные инвестиции в отрасль.

Краматорский завод тяжелого станкостроения, Новокраматорский машиностроительный завод совместно с другими предприятиями Донецкой и Николаевской областей за последние три года наладили производство компонентов и сборку современных ветрогенераторов, запорожский Завод полупроводников возобновил выпуск поликремния - наиболее высокотехнологичного и капиталоемкого компонента фотоэлектрических модулей. Развитие подобных производств обеспечило создание 15 тысяч дополнительных рабочих мест. Одно рабочее место, созданное в производстве оборудования для солнечной или ветровой энергетики, обеспечивает 6-10 дополнительных рабочих мест в смежных отраслях.