Приднепровская железная дорога за 10 месяцев сократила перевозку пассажиров до 19,3 млн человек

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-октябре текущего года незначительно сократила перевозку пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - на 0,4%, до 19,336 млн человек, сообщила УНИАН пресс-служба ПЖД.

В частности, железная дорога за указанный период перевезла в местном сообщении 2,20 млн человек, в государственном -13,63 млн, в межгосударственном - 4,70 млн.

Согласно сообщению, в октябре ПЖД перевезла 1,296 млн пассажиров, из них в местном сообщении - 151 тыс. человек, в государственном и межгосударственном - 1,145 млн.

Пресс-служба отметила позитивную динамику заказов железнодорожных билетов через сеть интернет: в январе-октябре текущего года пассажиры оформили онлайн 802,1 тыс. билетов, что более чем в два раза превысило показатель 10 месяцев прошлого года. Таким образом, доля билетов, заказанных через интернет, в том числе и электронных, составила почти 9% от общего количества оформленных проездных документов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины, по данным Госстата, за 10 месяцев 2013 года сократили перевозки пассажиров к аналогичному периоду 2012 года на 0,8% - до 359,5 млн человек.