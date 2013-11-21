"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на период праздников

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в период новогодних и рождественских праздников назначила ряд дополнительных рейсов поездов на популярные у туристов маршруты, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

В частности, "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поездов: № 207/208 по маршруту Киев-Ужгород, отправлением из столицы 2 и 3 января 2014 года, а из Ужгорода - 3 и 4 января; №225/226 сообщением Харьков-Ужгород, отправлением из Харькова с 1 по 3 января, а из Ужгорода - 3 и 4 января. Также назначен дополнительный рейс на поезд №517/518 по маршруту Симферополь-Львов, который будет отправляться из Симферополя с 2 по 4 января, а из Львова - 3 и 4 января.

Ранее, согласно сообщению, эти поезда были назначены на следующие даты: поезд № 207/ 208 Киев - Ужгород, отправлением из Киева 26-30 декабря, а из Ужгорода 27-31 декабря, № 225 /226 Харьков - Ужгород, отправлением из Харькова 25-29 декабря, а из Ужгорода - 27-31 декабря, № 517/518 Симферополь - Львов, отправлением из Симферополя 26-29 декабря, а из Львова - 27-30 декабря.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 241/242 по маршруту Харьков - Евпатория с целью перевозки 260 детей в евпаторийский санаторий "Мечта". Этот поезд, билеты на который также смогут купить другие пассажиры, будет отправляться из Харькова - 28 декабря в 19:06, а из Евпатории - 29 декабря в 20:20.

Как отмечает пресс-служба, в дни повышенного спроса будут курсировать и другие дополнительные поезда, в частности поезда, соединяющие столицу с Ивано-Франковском, а также Одессу с Ужгородом.

Как сообщал УНИАН, для удовлетворения спроса в период новогодних и рождественских праздников «Укрзализныця» будет использовать 3521 вагон в круглогодичных поездах и 510 вагонов для формирования 30 дополнительных составов.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.