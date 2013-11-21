Смартфоны с большой диагональю расходуют на 44% больше интернет-трафика

Смартфоны с диагональю экрана больше 4,5 дюймов расходуют в месяц на 44% больше объема интернет-трафика, чем телефоны с меньшим размером дисплея, сообщается в отчете исследовательской компании NDP Group.

Согласно отчету, переведя расход используемых данных в числовое выражение, за месяц смартфоны с дисплеем больше 4,5 дюймов в среднем использовали около 7,2Гб трафика, тогда как устройства с меньшими экранами - только 5Гб.

Компания NDP проводила исследование на смартфонах с операционными системами Android и iOS. При этом аналитики компании с помощью специальной программы собирали данные с 4500 устройств на протяжении 3 месяцев. Для доступа в интернет использовалась как мобильная сеть, обеспечиваемая провайдером, так и беспроводной Wi-Fi.

По данным компании, основная часть потребления интернет-трафика приходится на использование приложений Facebook, Google maps, YouTube.

Справка УНИАН. NDP Group – аналитическая компания, занимающаяся изучением рыночной конъюнктуры. Была основана в 1967 году в г. Нью-Йорк (США). Офисы и представительства находятся также в Японии, Великобритании, Европейском союзе.