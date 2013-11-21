Убытки «Укрзализныци» от пассажироперевозок за 10 месяцев составили 5,35 млрд грн

Убытки «Укрзализныци» от пассажироперевозок в январе-октябре текущего года составили 5,35 млрд грн, в том числе, в пригородном сообщении - 2,9 млрд грн, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, одной из ключевых причин убытка «Укрзализныци» от пассажироперевозок является постоянный дисбаланс между расходами и доходами от перевозки пассажиров. В январе-октябре этого года расходы «Укрзализныци» составили свыше 11 млрд грн, а доходы от этих перевозок получены лишь в размере 5,7 млрд грн.

В частности, как отметила пресс-служба, «Укрзализныця» в январе-октябре текущего года осуществила перевозку льготных категорий пассажиров на суму 521,4 млн грн, однако ей компенсировано лишь 29% от суммы оказанных услуг. Таким образом, задолженность за льготные перевозки пассажиров за 10 месяцев текущего года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,3% - до 368,1 млн грн.

Справка УНИАН. Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн. В условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, железные дороги Украины традиционно покрывают их самостоятельно, путем перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Льготные категории граждан составляют более 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении. Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.

По данным Госстата, железные дороги Украины за 10 месяцев 2013 года сократили перевозки пассажиров к аналогичному периоду 2012 года на 0,8% - до 359,5 млн человек.