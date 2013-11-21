Владельцы закрывают медиаплеер Winamp

Корпорация AOL 20 декабря 2013 года закроет музыкальный проект Winamp. Об этом сообщает AOL на странице плеера, передает lenta.ru со ссылкой на The Next Web.

20 декабря прекратят работу сайт Winamp.com, включая страницу, откуда можно загрузить медиаплеер, а также связанные с ним музыкальные сервисы.

Джино Йохэм, генеральный директор Winamp с 2008 года, в интервью изданию Ars Technica подтвердил факт закрытия проекта. От дальнейших комментариев представители AOL отказались.

Последней на сегодняшней день версией Winamp является 5.66 — ее представили одновременно с объявлением о закрытии сервиса. В 2010 году вышел плеер Winamp для Android, а в 2011 году появилось приложение Winamp Sync для OS X.

Плеер Winamp был представлен в 1997 году. Его создали студенты Джастин Фрэнкел и Дмитрий Болдырев. Впоследствии Фрэнкел основал компанию Nullsoft, которая вела разработку плеера.

Winamp быстро набрал популярность за счет распространения файлообменников, где размещались MP3-файлы. В 1999 году компанию Nullsoft за 80 миллионов долларов купила корпорация AOL.

Особенностями Winamp являлись поддержка множества форматов файлов, плагинов, расширяющих возможности плеера, и обложек («скинов»), которые позволяют изменить внешний вид программы.

Слухи о закрытии проекта Winamp начали распространяться еще в 2004 году, когда из-за разногласий компанию AOL покинули разработчики плеера из Nullsoft.