"Укрзализныця" добавила вагоны в поезда, курсирующие в западном направлении

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки включила дополнительные вагоны в ряд поездов, курсирующих в западном направлении, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

В частности, один дополнительный вагон включен в состав поезда №92/91 по маршруту Львов - Киев, один вагон - в состав поезда №86/85 по маршруту Львов - Симферополь, три вагона - в состав поезда № 608/607 сообщением Черновцы- Львов.

Согласно сообщению, поезд №92/91 с дополнительным вагоном по маршруту, соединяющему Львов с Киевом, будет отправляться из Львова 22 ноября текущего года, а из столицы - 23 ноября, увеличенный поезд №86/85 сообщением Львов - Симферополь будет отправляться из Львова 24 ноября, а из Симферополя - 25 ноября.

Поезд №608/607 с дополнительными вагонами по маршруту, соединяющему Черновцы со Львовом, будет отправляться из Львова и Черновцов 22, 24, 25 ноября.

Как отмечает пресс-служба, ранее "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 6 дополнительных поездов, соединяющие столицу с Ужгородом и Ивано-Франковском, Ужгород с Харьковом и Одессой, Симферополь со Львовом, а также Харьков с Евпаторией.

Как сообщал УНИАН,"Укрзализныця" для удовлетворения спроса в период новогодних и рождественских праздников будет использовать 3521 вагон в круглогодичных поездах и 510 вагонов для формирования 30 дополнительных составов.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.