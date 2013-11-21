Калифорнийцы разработали очки, позволяющие видеть сквозь кожу человека

Калифорнийская компания Evena Medical разработала «умные» очки Eyes-On Glasses, позволяющие медицинским работникам видеть вены пациента через кожу, сообщается на официальном сайте производителя.

По данным компании, электронные очки помогут анатомически точно визуализировать и диагностировать в режиме «реального времени» систему кровеносных сосудов пациента, что иногда является проблематичным для врачей.

«Проведенные нами исследования показали, что с первой попытки ввести иглу в вену удается лишь в 40% случаев. Это не только причиняет страдания больному и вызывает у него стресс, но и во многих случаях может закончиться его смертью: например, если надо срочно сделать внутривенную инъекцию пострадавшему в ДТП или больному только что перенесшему инфаркт или инсульт», – цитирует пресс-служба главного исполнительного директора компании Фрэнка Болла.

Очки Evena Eyes-On Glasses снабжены источником инфракрасных и коротких волн, которые способны проникать в ткани организма на глубину до 10 мм. Таким образом, медработник может отчетливо обнаружить вены в виде толстых темных линий на светлом фоне, что обеспечивает практически безошибочное введение иглы.

В свою очередь, «умные» очки оснащены динамиками для двусторонней аудио конференц-связи и имеют встроенную память для фото и видео. Также очки поддерживают технологии Bluetooth, Wi-Fi и 3G.

Справка УНИАН. Компания Evena Medical является разработчиком инновационных технологий визуализации в сфере медицины. Центральный офис компании находится в Силиконовой долине в Калифорнии (США).