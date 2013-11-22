Суд США снизил штраф Samsung в патентном разбирательстве с Apple до 290 млн долл.

Суд присяжных в Калифорнии по итогам дополнительного патентного разбирательства между компаниями Apple и Samsung оштрафовал южнокорейскую компанию на 290 миллионов долларов.

Летом 2012 года присяжные, разбирая этот случай, оштрафовали Samsung на 1,05 миллиарда долларов. Однако в марте судья Люси Кох снизила сумму штрафа, указав, что присяжные исходили из юридически некорректных допущений в отношении половины устройств Samsung, рассматриваемых в ходе дела. Окончательная сумма штрафа была определена в четверг, передает РИА "Новости".

Предполагается, что Samsung оспорит новое решение в апелляционном суде.

Apple также пыталась добиться запрета продажи более двух десятков мобильных устройства конкурента на американском рынке, но в декабре 2012 года суд отклонил эти требования.

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