Fitch подтвердил рейтинг «Укрзализныци»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в иностранной и национальной валюте на уровне «B-» с негативным прогнозом, говорится на сайте агентства.

Согласно сообщению, национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «BBB+(ukr)» с негативным прогнозом, краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». Евробондам на сумму 500 млн долл. присвоен долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «B-».

"Подтверждение рейтингов компании обусловлено тем, что они теперь находятся на одном уровне с суверенными рейтингами Украины. Ранее агентство поддерживало разницу в один уровень между рейтингами "Укрзализныци" и суверенными рейтингами. Однако компания и ее операционные структуры не зависят в существенной степени от трансфертов от государства. Поэтому Fitch не считает, что существует более высокая вероятность дефолта "Укрзализныци" относительно суверенного эмитента, а текущий рейтинг "B-" уже учитывает высокую вероятность дефолта", - отмечается в сообщении.

Агентство сообщает, что в случае негативного рейтингового действия по суверенному эмитенту возможно понижение рейтинга компании. В то же время, если произойдет повышение суверенного рейтинга, это не обязательно приведет к повышению рейтинга «Укрзализныци», поскольку Fitch в таком случае вновь применит разницу в рейтингах в один уровень. Рейтинги облигаций Shortline Plc, вероятно, будут изменяться в соответствии с долгосрочным рейтингом «Укрзализныци» в иностранной валюте.

Как сообщал УНИАН, в середине мая 2013 года «Укрзализныця» провела размещение пятилетних евробондов на 500 млн долл. Доходность этих долговых бумаг с погашением в мае 2018 года находится на уровне 9,5%. Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank. «Укрзализныця» направит 500 млн долл., полученных от размещения пятилетних евробондов, на реализацию программ капитальных вложений и рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску облигаций финальный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «B-".

Кроме того, Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «Укрзализныци» на уровне «B-», а также национальный долгосрочный рейтинг «BBB+(ukr)» и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «B». Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный корпоративный рейтинг.

Сразу после выпуска эксперты назвали выпуск облигаций «Укрзализныци» успешным благодаря проводимым реформам в отрасли.