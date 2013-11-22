«Укрзализныця» за 10 месяцев перевезла 65 тыс. контейнеров

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-октябре 2013 года перевезла 65,3 тыс. контейнеров во всех видах сообщений, из них 58,62 тыс. в составе контейнерных поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, поезд который курсирует по маршруту Словакия ( Кошице) - Россия (Перспектива) перевез 13,356 тыс. контейнеров, по маршруту Никополь - Ильичевск - Никополь - 7,414 тыс. контейнеров, Румыния - Россия ( Москва) - Румыния - 6,492 тыс. контейнеров, «Ленд Бридж » (Китай - Венгрия ) - 4,42 тыс. контейнеров, Днепровец (Одесса - Днепропетровск - Лиски) - 5,725 тыс. контейнеров, «Крещатик» (Одесса - Киев- Лиски) - 4,465 тыс. контейнеров, Киев -Лиски - Дорнешты - 6,182 тыс. контейнеров.

«Сейчас по территории Украины курсирует 14 контейнерных поездов. Перевозка контейнеров в составе контейнерных поездов составляют 40 % от общего объема перевозимых контейнеров по территории Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-сентябре 2013 года перевезла грузы в объеме 57,7 тыс. TEU (1 TEU - Twenty foot Equivalent Unit - эквивалент двадцатифутового контейнера – длиной 6,1 м и шириной 2,44 м) в составе контейнерных поездов, что составляет около 40% от общего объема перевезенных контейнеров по территории Украины.

Справка УНИАН. Общая протяженность сети железных дорог Украины составляет 22 тыс. км, в том числе протяженность международных транспортных коридоров по территории Украины составляет 3,2 тыс. км.

Удельный вес железнодорожного транспорта в общем грузообороте страны составляет около 84%, а в пассажирообороте - почти 46%.