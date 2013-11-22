Доходы предприятий отрасли связи снизились на 2,5%

Доходы предприятий отрасли связи Украины, полученные от предоставления услуг в январе-октябре 2013 года, по сравнении с аналогичным периодом 2012 года снизились на 2,5% до 43,665 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

При этом в январе-октябре 2013 года по сравнении с аналогичным периодом 2012 года доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению увеличились на 1,3% до 28,324 млрд грн.

Согласно сообщению, основной причиной общего снижения доходов за отчетный период стало падение доходов в сегменте мобильной связи, на которую приходится более 60% доходов отрасли. Так, за 10 месяцев 2013 года доходы операторов мобильной связи снизились на 4,3% до 26,291 млрд грн, из них 20,401 млрд грн получены за предоставление услуг населению (рост на 1,8%).

При этом объем доходов от услуг местной телефонной связи за отчетный период вырос на 3,9% до 4,641 млрд грн. В свою очередь, доход от предоставления этих слуг населению сократился на 7,2% до 2,514 млрд грн.

Объем доходов от услуг компьютерной связи по результатам дести месяцев увеличился на 7,6% до 4,674 млрд грн, из них рост дохода от таких услуг населению составил 11,9% - 2,695 млрд грн. При этом доходы предприятий, полученные только от услуг доступа в интернет, за отчетный период составили 4,037 млрд грн (рост на 5,3%), из них 2,686 млрд грн – населению (рост на 11,8%).

Объем доходов от услуг почтовой связи в январе-октябре 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2,7% и составил 2,740 млрд грн, из них населению было предоставлено услуг на сумму 0,476 млрд грн (рост на 2,5%).

Доход предприятий отрасли связи от услуг междугородной и международной телефонной связи за отчетный период сократился на 22,5% до 1,908 млрд грн, при этом доход от этих услуг населению снизился на 22% и составил 0,494 млрд грн.

Как сообщал ранее УНИАН, в 2012 году доходы предприятий отрасли связи Украины выросли на 1,1% по сравнению 2011 годом и составили 52,27 млрд грн.