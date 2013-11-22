«Укрзализныця» готовит на 2014 год выпуск евробондов на сумму более 500 млн долл.

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») ведет подготовку выпуска в 2014 году евробондов на сумму, превышающую 500 млн долларов США, придерживаясь требований международных рейтинговых агентств, сказал журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Сергей Болоболин.

«Мы будем продолжать эту работу. Думаю, что в следующем году цифра (объем выпуска евробондов) должна быть больше, чем 500 миллионов. Мы с оптимизмом смотрим на это и придерживаемся всех критериев, которые установили нам международные рейтинговые агентства», - сказал руководитель «Укрзализныци» в ходе сдачи в городе Коростень (Житомирская область) многоквартирного жилого дома, построенного на средства Юго-Западной железной дороги.

Ранее на текущей неделе «Укрзализныця» своевременно и в полном объеме осуществила первую выплату купона по своему дебютному выпуску еврооблигаций на 500 млн долларов США с погашением в 2018 году.

В середине мая текущего года «Укрзализныця» провела на Ирландской фондовой бирже успешное размещение пятилетних евробондов с купоном на уровне 9,5% годовых и погашением 21 мая 2018 года.

Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank. «Укрзализныця» направила привлеченные средства на реализацию программ капитальных вложений и рефинансирование своего краткосрочного кредитного портфеля.

В пятницу международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги «Укрзализныци» в иностранной и национальной валютах на уровне «B-» с негативным прогнозом.

Согласно сообщению, национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «BBB+(ukr)» с негативным прогнозом, краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». Евробондам на сумму 500 млн долл. присвоен долгосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «B-».

Финансовые эксперты в ходе прошедшего в прошлом месяце национального форума транспортной инфраструктуры заявили, что ожидают в 2014 году возвращения «Укрзализници» на мировой рынок заимствований.

Финансисты прогнозируют, что «Укрзализниця» сможет осуществить выпуск своих долговых бумаг уже как единый корпоративный эмитент - акционерное общество, а не используя взаимное поручительство шести отдельных железных дорог и предприятий отрасли, как это было во время дебютного выпуска.