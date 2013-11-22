Львовская железная дорога приступила к строительству Бескидского тоннеля

Львовская железная дорога (ЛЖД) в пятницу, 22 ноября, приступила к реализации одного из самых крупных инфраструктурных проектов страны — строительству в Карпатах Бескидского тоннеля, с вводом которого в 2016 году в эксплуатацию украинские железные дороги расширят пропускную способность в направлении стран Евросоюза.

Как говорится в сообщении пресс-центра ЛЖД, новый двухпутный тоннель будет иметь длину 1765 метров и пролегать на максимальной глубине 182 метра.

На подготовительные работы по началу строительства этого тоннеля Львовская железная дорога уже выделила 71,5 млн грн собственных средств и еще 50,9 млн грн поступили в виде кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

«Для Украины Бескидский тоннель имеет стратегическое значение, поскольку по маршруту, на котором он расположен, перевозятся грузы к западной границе страны, а также более 40% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы», - говорится в пресс-релизе.

«Укрзализныця», частью которой является Львовская железная дорога, подписала кредитное соглашение с ЕБРР о привлечении средств на строительство Бескидского тоннеля еще в 2004 году. В 2008—2011 годах был проведен международный тендер на определение подрядчика для проектирования и строительства тоннеля, победителем которого стала компания «Строительная ассоциация Интерстроймонтаж».

Новый тоннель, сообщает пресс-релиз, будет строиться на стыке Львовской и Закарпатской областей в 30 метрах от действующего тоннеля, построенного еще во времена Австро-Венгрии в 19-м веке.

Справка УНИАН. Бескидский тоннель - второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия-Словения-Венгрия-Словакия-Украина-Россия.

В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства Бескидского тоннеля.

Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля составляет около 2,2 млрд грн, из которых 1,5 млрд грн пойдут на монтажные работы.