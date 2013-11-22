"Укрзализныця" направит на строительство жилья для своих работников около 300 млн грн

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в 2014 году направить на строительство жилья для своих работников не менее 300 млн грн.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрзализныци" Сергей Болоболин в ходе ввода в эксплуатацию 30-квартирного жилого дома в городе Коростень (Житомирская область).

"На следующий год в денежном выражении объем по жилищной программе составит не менее 300 млн грн", - сказал Болоболин.

По словам присутствовавшего на мероприятии начальника Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) Алексея Кривопишина, завершить строительство второго 35-квартирного жилого дома в Коростене железная дорога планирует до 1 июля 2014 года.

Кроме того, по словам генерального директора, "Укрзализныця" в 2014 году намерена ввести в эксплуатацию не менее 600 квартир для работников отрасли по всем железным дорогам страны.

"В следующем году на каждой из шести железных дорог Украины будут сданы не менее 100 квартир", - сообщил он.

В частности, ЮЗЖД в следующем году планирует сдать в эксплуатацию 150-квартирный жилой дом в городе Вишневое Киевской области, а также к концу 2014 года - 30-квартирный жилой дом в городе Конотоп Сумской области.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.