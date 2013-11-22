В Киеве ограничат движение транспорта на двух мостах через Днепр

В воскресенье, 24 ноября, в Киеве будет ограничено движение автотранспорта на двух мостах через Днепр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, 24 ноября с 9:00 до 19:00 работники КП «Киевавтодормост» будут выполнять плановые работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части Московского моста через Днепр.

На время выполнения ремонтных работ движение автотранспорта в первой и второй полосе на верховой стороне моста (в направлении Петровки) будет ограничено.

Также, по данным пресс-службы, с 9:00 23 ноября до 06:00 25 ноября работники КП «Киевавтодормост» будут выполнять плановые работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части моста Метро через Днепр.

По этой причине движение автотранспорта в первой и второй полосе (на верховой и низовой части моста Метро поочередно) будет ограничено.