Украина увеличила грузоперевозки по международным транспортным коридорам

Украина в январе-октябре текущего года увеличила грузоперевозки по четырем международным транспортным коридорам (МТК), проходящим по территории страны, к аналогичному периоду 2012 года на 2,4% - до 174,64 млн тонн, сообщила пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, увеличения грузопотока на линиях МТК удалось достичь преимущественно за счет экспортных грузов, объем которых возрос по сравнению с январем-октябрем прошлого года на 3,7% - до 139,75 млн тонн. В то же время уровень импортных перевозок за отчетный период снизился по сравнению с прошлогодними показателями на 2,4% - до 30,3 млн тонн, а транзитные перевозки сократились на 3% - до 4,63 млн тонн.

При этом пресс-служба отмечает, что инфраструктура всех транспортных коридоров Украины рассчитана на пропуск значительно больших грузопотоков.

В рамках запланированных мероприятий, говорится в сообщении, для поддержания и модернизации инфраструктуры участков международных транспортных коридоров в первом полугодии 2013 года выполнен комплекс работ на общую сумму почти 414 млн грн.

Кроме того, для сохранения транзитных объемов перевозок грузов в направлении морских торговых портов Украины «Укрзализныця» предложила дополнительно включить в сеть МТК направление Валуйки (РФ) - порты Черного моря (от пограничной станции Тополи в Одессу, Николаев, Херсон, Севастополь, Феодосию и Керчь).

Перспективным является международный проект строительства ширококолейной железнодорожной линии Кошице-Братислава-Вена (Евразийский железнодорожный коридор, в котором принимает участие Украина). Проект предусматривает реконструкцию существующей железнодорожной инфраструктуры в направлении Львов - Чоп.

Как сообщал УНИАН,"Укрзализныця" за 10 месяцев текущего года сократила грузоперевозки во всех видах сообщения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7% - до 364,7 млн тонн. В частности, железные дороги Украины за отчетный период во внутреннем сообщении сократили грузоперевозки на 5,8% - до 189,8 млн тонн грузов. Экспортные поставки грузов за отчетный период увеличились на 0,7% - до 118,1 млн тонн, импортные перевозки остались на уровне прошлого года - 28,8 млн тонн, а транзитные грузоперевозки уменьшились на 19,7% - до 27,9 млн тонн.

В 1994 году II Общеевропейская транспортная конференция определила 9 международных транспортных коридоров, четыре из которых проходят по территории Украины. В 1997 году III Общеевропейская транспортная конференция к имеющимся коридорам добавила 4 общеевропейские транспортные зоны.

Международные транспортные коридоры обеспечивают значительные перевозки грузов и пассажиров по направлениям их наибольшей концентрации. Транспортные коридоры выполняют роль кровеносных сосудов в мировых интеграционных процессах.

МТК Украины — сеть железнодорожных путей длиной 3162 км (развернутая длина - 6080 км). В ее состав входят, главным образом, двухпутные магистрали (92,3%), электрифицированные (95,6%), а также магистрали, оборудованные автоблокировкой (90%) с высокой пропускной и провозной способностью.