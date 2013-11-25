Американские инженеры создали «умный» стол стоимостью 4 тыс. долл.

Американские инженеры из компании Stir создали «умный» стол Kinetic Desk стоимостью 3,9 тыс. долл., который помогает поддержать пользователям физическую форму за счет автоматического изменения высоты, сообщается на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, «умный» стол с помощью встроенных датчиков составляет статистику, как долго человек простоял или просидел и сколько калорий сжег. Если система Kinect Desk определит, что человек сидит слишком долго, стол за счет встроенных электрических моторчиков может приподняться на высоту до 130 см, заставив пользователя изменить положение тела.

«Это небольшое движение дает огромный эффект: укрепленное здоровье, счастье и продуктивность», - сообщают разработчики компании Stir.

При этом статистика и информация о положении тела отображается на 4,3-дюймовом экране, встроенном в деревянную поверхность стола.

Kinect Desk также оборудован модулями Wi-Fi и Bluetooth, которые в будущем позволят обеспечить совместимость технологической новинки с фитнес-устройствами и приложениями.

Справка УНИАН. Компания Stir – американский разработчик технологических ноу-хау. Основателем и генеральным директором предприятия является один из создателей первого Apple iPod Джей Пи Лабросс. Центральный офис компании находится в городе Пасадена (штат Калифорния, США).