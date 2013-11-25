Приднепровская железная дорога за 10 месяцев погрузила 813,6 тыс. тонн зерна

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-октябре погрузила 813,6 тыс. тонн зерновых грузов, сообщила УНИАН пресс-служба дороги.

Кроме того, ПЖД в июле-октябре увеличила перевозку зерна нового урожая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,4 раза - до 624,1 тыс. тонн.

Согласно сообщению, ежесуточная нагрузка зерновозов в среднем составила 5,07 тыс. тонн (79 зерновозов).

Основными маршрутами перевозок зерновых являются экспортные перевозки через порты и припортовые станции Одесской и Приднепровской железных дорог.

Как отмечает пресс-служба, ПЖД в январе-октябре увеличила объем перевозки каменного угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% - до 13,5 млн тонн. Основным отправителем угля по Приднепровской железной дороге является крупнейшее угледобывающее предприятие Украины «ДТЭК Павлоградуголь», а основными потребителями его продукции — энергетические предприятия и обогатительные фабрики Востока и Запада Украины.

«Приднепровская железная дорога полностью и своевременно удовлетворяет потребности угольных компаний, а также потребителей твердого топлива при перевозках угольных грузов», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в январе-октябре 2013 года погрузила 97,387 млн тонн грузов, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.