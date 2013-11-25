Apple покупает разработчика систем распознавания жестов

Корпорация Apple подтвердила покупку за 350 млн долл. израильской компании PrimeSense, разработчика систем оптических 3D-сенсоров Kinect, используемых в игровой консоли Xbox 360 для распознавания жестов, сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу Apple.

«Apple покупает небольшие технологические компании время от времени, и обычно мы не обсуждаем наши намерения или планы», - сообщила пресс-секретарь «яблочной» компании Кристин Уге.

Технологии компании PrimeSense используются в создании цифровых устройств для возможности распознавания устных команд, жестов, поз тела и объектов. Также разработки израильской компании используются в 3D камерах мобильных телефонов, позволяющих создавать цветные компьютерные модели помещений.

Согласно сообщению, Apple может использовать технологии PrimeSense при создании «умных» часов, «умных» телевизоров или других продуктов.

Технологический гигант Apple ранее в этом году купил одного израильского производителя высокоскоростных контроллеров для флеш-памяти компанию Anobit примерно за 500 млн долл.

Справка УНИАН. Apple Inc. - американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения.

Согласно рейтинга журнала Forbes, стоимость бренда Apple в этом году составила 104,3 млрд долл., что на 20% выше аналогичной оценки прошлого года и практически вдвое больше стоимости второй по списку компании – Microsoft.