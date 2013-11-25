Треть пользователей мобильных устройств боятся проводить денежные операции на смартфонах и планшетах – исследование

По данным исследования, проведенного «Лабораторией Касперского» совместно с аналитической компанией B2B International летом 2013 года, 33% пользователей мобильных устройств в мире боятся проводить электронные платежи при использовании смартфона или планшета, сообщила пресс-служба разработчика антивирусного программного обеспечения.

«Тратить деньги в онлайн-магазинах, а также свободно распоряжаться ими в системах онлайн-банкинга и прочих сервисах, связанных с финансами, пользователям мешают сомнения в безопасности проведения подобных операций с мобильных устройств», - говорится в сообщении.

В ходе исследования было опрошено более 8,6 тысяч респондентов в возрасте от 16 лет и старше, проживающих в странах Латинской и Северной Америки, Ближнего Востока, Азии, Африки, Европы и России.

По данным исследования, лишь 22% владельцев планшетов и 27% пользователей смартфонов не боятся вводить какую-либо финансовую информацию с помощью мобильных устройств.

При этом 13% участников опроса сообщили, что не пользуются устройствами на базе Android именно из-за наличия большого количества (99,9% всех вирусов) вредоносного программного обеспечения.

Как сообщал ранее УНИАН, по данным компании-разработчика антивирусов F-Secure Labs, количество обнаруженных новых семейств вредоносного программного обеспечения для мобильных устройств в июле-сентябре 2013 года по сравнению со вторым кварталом увеличилось на 26% - до 259 угроз, из которых 252 новых вирусов созданы для платформы Android.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейшая в мире частная компания, специализирующаяся в области разработки программных решений для обеспечения IT-безопасности. Компания ведёт свою деятельность более чем в 200 странах и территориях мира. Центральный офис «Лаборатории Касперского» находится в Москве.