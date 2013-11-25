Украина и ЕС 26 ноября дадут старт проекту "Твиннинг" в сфере железнодорожного транспорта

Министерство инфраструктуры совместно с Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с 26 ноября начнут реализацию проекта "Твиннинг" в сфере железнодорожного транспорта, финансируемого Евросоюзом и ставящего целью внедрить в Украине европейские стандарты качества предоставления транспортных услуг.

Как сообщило представительство ЕС в Украине, этот осуществляемый в рамках Национальной транспортной стратегии проект будет осуществляться в течение 21 месяца.

Партнерами украинской стороны станут испанско-польский консорциум в сфере железнодорожного транспорта, Министерство транспорта и общественных работ Испании и Министерство транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

Результативность данного проекта будет обеспечена благодаря предоставлению Украине технической помощи экспертами из стран - членов ЕС. Постоянный советник проекта "Твиннинг" будет находиться в Киеве в течение всего периода его реализации.

Участники проекта рассчитывают повысить эффективность государственного регулирования железнодорожного транспорта в Украине, внедрить новые подходы в развитии этой отрасли.

В частности, сообщает пресс-релиз, эти подходы будут предусматривать развитие принципов и процедур недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, создание правовых условий для развития государственно-частного партнерства, а также государственное финансирование социального сегмента услуг ж/д транспорта для пассажиров.

Кроме того, говорится в сообщении, реализация данного проекта позволит создать условия для развития конкурентоспособной среды для физических и юридических лиц, ведущих деятельность в данной отрасли, внедрить европейские стандарты качества предоставления транспортных услуг, а также привлечь частные инвестиции в развитие отрасли.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.