Железные дороги Украины сократили доходы от перевозок на 5,8%

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») в январе-октябре текущего года сократила доходы от пассажирских и грузовых перевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8% - до 36,2 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, доходы от всей деятельности компании за отчетный период также сократились на 8,7% - до 42,6 млрд грн.

"Укрзализныця" в январе-октябре сократила объемы пассажирских перевозок по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,3% - до 409,7 млн человек.

Как отмечает пресс-служба, пассажирские перевозки по-прежнему являются убыточными: в январе-октябре текущего года доходы от них составили 5,35 млрд грн, в том числе, от перевозок в пригородном сообщении - 2,9 млрд грн.

Кроме того, объем пассажирооборота за 10 месяцев составил 42,08 млрд пасс./км.

По данным пресс-службы, железные дороги страны в январе-октябре текущего года сократили объемы грузовых перевозок во всех видах сообщения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7% - до 364,7 млн тонн. Объем грузооборота за отчетный период сократился на 7% - до 184,6 млрд т/км.

Пресс-служба подчеркнула, что финансовый результат деятельности железных дорог является прибыльным.

Как сообщал УНИАН, экспортные поставки грузов по железным дорогам страны за отчетный период увеличились на 0,7% - до 118,1 млн тонн, импортные перевозки сократились на 0,4% - до 28,8 млн тонн, а транзитные грузоперевозки за десять месяцев текущего года уменьшились на 19,7% - до 27,9 млн тонн.

В октябре железные дороги страны увеличили объем грузоперевозок по сравнению с предыдущим месяцем на 4,9% - до 40,150 млн тонн. По сравнению с октябрем 2012 года объем грузоперевозок в прошлом месяце вырос на 0,4%.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.