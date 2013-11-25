Азиатские авиакомпании увеличили норму багажа
Несколько крупных авиаперевозчиков Азии увеличили бесплатную норму багажа, надеясь привлечь больше пассажиров на свои рейсы, передает Avianews со ссылкой на The Wall Street Journal.
По данным издания, теперь Singapore Airlines и Malaysian Airlines позволяют пассажирам экономического класса сдавать в багаж бесплатно 30 кг, а не 20, как это было ранее. Австралийская Qantas подняла багажную норму с 23 до 30 кг, а China Southern Airlines на некоторых маршрутах позволяет бесплатно провозить не 30 кг, а два предмета по 23 кг.
Увеличение нормы провоза багажа принесет авиаперевозчикам дополнительные затраты. Однако с помощью новых мер они рассчитывают привлечь больше пассажиров и отказаться от необходимости агрессивного снижения тарифов, отмечает WSJ.
Сейчас примерно четверть всех авиапассажиров Азии приходится на лоу-косты, что уменьшает спрос на услуги классических авиакомпаний.
"Как премиальный авиаперевозчик, все, что мы должны делать — продолжать улучшать наш сервис... мы не хотим идти путем ценовых войн", — рассказал президент тайваньской EVA Airways Аустин Ченг.
И если на Западе классические авиаперевозчики вынуждены перенимать элементы моделей лоу-костов для борьбы с ними, то в Азии авиакомпании стараются продолжать инвестировать в полносервисную модель, создавая дочерние бюджетники.