«Укрзализныця» открыла продажу билетов на поезд Киев - Ужгород в период праздников

«Укрзализныця» в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в период новогодних и рождественских праздников открыла предварительную продажу билетов на поезд № 537 Киев-Ужгород и включила дополнительные вагоны в ряд поездов, курсирующих в западном и крымском направлениях, сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, предварительная продажа билетов начата «Укрзализныцей» на дополнительно назначенный поезд № 537 Киев - Ужгород, который будет отправляться из Киева ежедневно с 27 по 30 декабря текущего года в 21:36 и прибывать в Ужгород в 11:57.

Кроме того, увеличено количество рейсов поездов на популярные у туристов маршруты, в частности, дополнительный поезд № 207/208 по маршруту Киев - Ужгород, кроме ранее назначенных дат, будет отправляться из Киева с 4 по 8 января, а из Ужгорода - с 5 по 8 января; поезд № 217/218 сообщением Киев – Ивано-Франковск будет отправляться из столицы с 1 по 8 января, а из Ивано-Франковска - со 2 по 8 января; поезд № 517/518 Симферополь - Львов будет отправляться из Симферополя со 2 по 4 января, а из Львова - с 3 по 5 января; поезд № 225/226 Харьков - Ужгород будет отправляться из Харькова с 4 по 8 января, а из Ужгорода - с 5 по 8 января.

Дополнительные вагоны добавлены в следующие поезда: один вагон в поезд № 86/85 Львов - Симферополь, один вагон - в состав поезда № 92/91 Львов - Киев, пять вагонов - в состав поезда № 98/97 Ковель - Киев, один вагон - в состав поезда № 606/605 Львов - Рахов, два вагона - в состав поезда № 608/607 Черновцы - Львов.

Согласно сообщению, поезд №86/85 Львов - Симферополь будет отправляться из Львова 26 - 29,31 декабря и 1 - 3 января, а из Симферополя - 27 - 30 декабря и 1 - 4 января; № 92/91 Львов - Киев будет отправляться из Львова 26 и 27 ноября, а из Киева - 27 и 28 ноября.

Поезд № 98/97 с дополнительными вагонами по маршруту, соединяющему Ковель с Киевом, будет отправляться с тремя вагонами из Ковеля 28 ноября и 1 декабря, а из Киева - 29 ноября и 2 декабря, с двумя дополнительными вагонами - из Ковеля - 8, 26, 27 декабря, а из Киева - 9, 27, 28 декабря; поезд № 606/ 605 Львов - Рахов будет отправляться из Львова 29 ноября, а из Рахова- 30 ноября; поезд № 608/607 с дополнительными вагонами по маршруту, соединяющему Черновцы со Львовом, будет отправляться из Черновцов 29 ноября, 2, 7, 9, 14, 16 декабря, а из Львова - 30 ноября, 2, 7, 9, 14, 16 декабря текущего года.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" для удовлетворения спроса в период новогодних и рождественских праздников будет использовать 3521 вагон в круглогодичных поездах и 510 вагонов для формирования 30 дополнительных составов.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.