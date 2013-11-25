Samsung выводит на рынок второе поколение смартфона Galaxy Grand

Южнокорейская корпорация Samsung анонсировала вывод на рынок смартфона Galaxy Grand второго поколения с повышенной производительностью и большим объемом памяти, сообщается на официальном блоге компании.

Согласно сообщению, обновленная версия Galaxy Grand 2 имеет увеличенный 5,25-дюймовый дисплей с разрешением 1280х720 точек. При этом смартфон оснащен 4-ядерным процессором, работающим на частоте 1,2 ГГц, с емкостью аккумулятора 2600 мАч, который позволяет использовать гаджет до 17 часов в режиме звонков.

Объем оперативной памяти Galaxy Grand 2 составляет 1,5 ГБ, а внутренний накопитель имеет 8 ГБ памяти с возможностью её расширения до 64 ГБ.

Обновленный смартфон оснащен фронтальной 1,9-мегапиксельной камерой на лицевой панели и основной 8-мегапиксельной камерой с автофокусом. При этом Galaxy Grand 2 имеет размеры 146,8x75,3x8,9 мм и массу 163 г.

Информация о сроках начала продаж, в том числе на украинском рынке, и рекомендованной розничной цене смартфона Samsung Galaxy Grand 2 пока не разглашается.

Справка УНИАН. Концерн Samsung – один из крупнейших производителей высокотехнологичных компонентов, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио- и видеоустройств. Компания основана в 1938 году. Штаб-квартира находится в Сеуле (Южная Корея).