Авиакомпания МАУ в феврале будет выполнять ежедневные рейсы в Сочи

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в феврале 2014 года, в период Зимних Олимпийских Игр, начнет выполнять ежедневные прямые рейсы по маршруту Киев – Сочи - Киев, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, 6 и 24 февраля рейсы будут осуществляться 2 раза в день.

«Расписание новых рейсов составлено таким образом, чтобы обеспечить удобные стыковки с другими внутренними и международными рейсами МАУ в киевском Международном аэропорту «Борисполь», - говорится в сообщении.

Кроме того, авиакомпания продолжает развивать сеть «горнолыжных» направлений, предлагая прямые рейсы в Софию (Болгария) и Зальцбург (Австрия), Эрзурум (Турция) и Гренобль (Франция), Киттилу и Каяни (Финляндия). При этом авиакомпания предоставит всем пассажирам возможность бесплатного провоза 1 комплекта лыжного снаряжения.

Авиакомпания в зимний летный сезон будет осуществлять прямые рейсы между Киевом и Гоа, Тенерифе, Анталией, Шарм-Эль-Шейхом, Хургадой и Лиссабоном. Более того, в период зимней навигации рейсы МАУ по маршруту Киев - Дубаи - Киев будут выполняться дважды в день на современных самолетах нового поколения «Boeing 737-800 NG» и «Boeing 737-900 NG», средний возраст которых составляет 2,5 года.

Вместе с тем, авиакомпания расширит возможности для путешествий из регионов Украины.

«В зимний сезон прямые рейсы МАУ свяжут Донецк, Одессу и Харьков со столицей Болгарии Софией, Донецк и Одессу - с Шарм-Эль-Шейхом, а также Львов, Запорожье и Харьков - с Хургадой», - говорится в сообщении.

В пресс-службе авиакомпании также напомнили, что с 7 декабря 2013 года МАУ начинает выполнять первые в своей истории дальнемагистральные рейсы по маршруту Киев – Бангкок – Киев. Регулярные полеты будут выполняться трижды в неделю на дальнемагистральном воздушном судне «Boeing-767» с тремя классами обслуживания: бизнес, премиум-эконом и экономическим.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

Компания планирует в период с июня по ноябрь расширить свой флот до 35 самолетов, который сейчас составляет 33 воздушных судна.

МАУ намерена в 2013 году увеличить пассажиропоток на 60% - до 4,4 млн человек.